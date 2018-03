Daniel Bryan tuvo que hacer de todo con tal de convencer a la WWE para que le dé una segunda oportunidad. Lo logró, pero con ello viene una gran responsabilidad.



Según el portal Wrestling Observer Newsletter, la WWE le ha puesto como condición a Daniel Bryan someterse a un chequeo médico luego de cada pelea. De no acatarlo, no podrá volver al ring.



Esto es como medida de prevención pues Daniel Bryan sufrió una lesión en el cuello y cabeza que pudieron haberlo dejado postrado en una cama. Y, teniendo en cuenta los golpes que podría recibir, esta condición tiene potencial para agravarse.



Después de tres años de inactividad y dos de su retiro, Daniel Bryan consiguió el permiso de la WWE para pelear nuevamente. Aún no tiene fecha, pero es posible que regrese oficialmente el WrestleMania 34, el próximo 8 de abril.



Shinsuka Nakamura y AJ Styles han pedido enfrentarlo, pero la WWE aún no da detalles.