¡Será en Extreme Rules! Daniel Bryan y Rowan deberán defender sus títulos en parejas ante The New Day y Heavy Machinery 

Daniel Bryan y Rowan , campeones en parejas de SmackDown, no la tendrán nada fácil en Extreme Rules 2019. Se iban a enfrentar solamente a The New Day por los títulos, pero una nueva dupla ha ingresado al ruedo. Se trata de Heavy Machinery.

En el último SmackDown, Shane McMahon les dijo a Kevin Owens y a Dolph Ziggler que pelearían contra Heavy Machinery, grupo integrado por Otis y Tucker, en el combate estelar; y que el dúo que gane iba a entrar a la contienda por los títulos en parejas, convirtiéndola en triple amenaza.

Owens y Ziggler salieron a llevarse la victoria, pero no pudieron. Otis y Tucker los sorprendieron y terminaron ganando la pelea. Contaron, además, con el error de Ziggler quien le aplicó una súper patada a Owens.

Heavy Machinery solo tuvo que sacar a Ziggler afuera del ring y luego le hicieron su letal 'Compacter' a Kevin. De esta manera, la dupla tendrá la oportunidad de ganar los cinturones en parejas del show azul en Extreme Rules, evento que se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Wells Fargo Center de Philadelphia.

Así se ganó Heavy Machinery su oportunidad titular. (WWE)

