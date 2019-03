Futuro incierto de 'The Lunatic Fringe': ¿Dean Ambrose continuará en WWE después de WrestleMania 35

Todo parece indicar que Dean Ambrose está más cerca de la puerta de WWE que de la mesa principal. Y es que la compañía retiró el nombre de 'The Lunatic Fringe' de los shows que vendrán en mayo tras el megaevento WrestleMania 35.

Dean Ambrose estaba voceado a pertenecer al equipo que hará una gira en Europa en el mes de mayo, poco después que se celebre el magno evento del año de WWE. Pero, curiosamente, su nombre fue borrado de los shows.



Todo esto de debería a que el exmiembro de 'The Shield' partiría a una nueva aventura cuando su contrato finalice en abril, pues la empresa no renovó con la superestrella y su última participación sería WrestleMania 35.



Todo apunta a que esas sean las últimas veces que se vea a Ambrose en la empresa de los McMahon, y lo haría junto al excampeón Universal y su excompañero en The Shield, Roman Reigns. WrestleMania 35 tendrá lugar el próximo domingo 7 de abril en el MetLife Stadium de New Jersey.

