Para muchos fanáticos de la WWE , WrestleMania 20 es una de las mejores ediciones del megashow. No solo por los nombres de la cartelera (The Undertaker, The Rock, por citar a algunos), sino por el emotivo final: Chris Benoit y Eddie Guerrero , ambos llorando en el centro del cuadrilátero.

Aunque ahora Chris Benoit sea un nombre prohibido en WWE, lo cierto es que nos regaló uno de los cierres más significativos en la historia de WrestleMania. El desaparecido luchador entraba al Madison Square Garden como retador al título peso pesado.



Un oponente con pocas probabilidades de victoria, teniendo en cuenta que se enfrentaba a Triple H, campeón defensor, y Shawn Michaels, dos luchadores referentes de WWE. Sin embargo, como en Royal Rumble, Chris Benoit hizo lo impensado, logró hacer rendir al 'Juego' con su 'candado cruzado'.

La alegría de desató entre los más de 15 mil fanáticos que llenaron el Madison Square Garden. Nadie lo podría creer, Chris Benoit había derrotado a Triple H y Shawn Michaels en una misma noche. Y como si fuera un niño, el 'Lobo Rabioso' lloró al recibir el título, ante la ovación del público.

De repente, Eddie Guerrero, quien había conservado el título de la WWE ante Kurt Angle, estaba en el centro del ring. Los dos amigos se miraron y se dieron un emotivo abrazo. Las lágrimas empezaron a caer, pues los dos estaban con los títulos mundiales y cumpliendo sus sueños.



Eddie Guerrero y Chris Benoit estuvieron por todo el mundo hasta llegar a WWE en 2000 como The Radicalz. Y luego de cuatro años, por fin tuvieron su momento de inmortalidad en WrestleMania 20.