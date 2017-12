El último evento del año en WWE , Clash of Champions, tuvo a Dolph Ziggler como protagonista, pues fue el único que entró como retador y salió como campeón de los Estados Unidos. Y en esta edición de SmackDown, el flamante monarca decidió dar sus impresiones sobre su nueva presea.

Cuando todos los fanáticos pensaban que volvería a ser el mismo de siempre, la realidad fue otra, pues ingresó sin música. Ya en el cuadrilátero, Ziggler se quejó de la audiencia y de cómo aún no lo valoran.

"He estado trabajado durante doce años en WWE, recibiendo millones de golpes. He tenido grandes logros como el título de los Estados Unidos, mis victorias por el cetro Intercontinental y mis hazañas con el maletín de The Money in the Bank", dijo el rubio.



"Sin embargo, ustedes no me merecen. Yo soy uno de los más condecorados en WWE, año tras año demuestro que soy el mejor dentro del ring. Pero a ustedes eso no les importa", replicó.

Tras ello, Ziggler solo atinó a decir que le dejará al público algo para que lo recuerden. En ese momento, se quitó del hombro la presea de los Estados Unidos y la dejó en el suelo. El universo de WWE no salía de su asombro, mientras 'DZ' se iba del lugar. ¿Acaso dejó vacante el título?