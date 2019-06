¡Espectacular! Mira el 'costa a costa' que Shane McMahon le aplicó a The Miz en SmackDown LIVE [VIDEO]

Shane McMahon no pierde la costumbre. Siempre que puede, hace su famosa 'costa a costa' y en el SmackDown LIVE de Portland lo hizo una vez más. La víctima en esta oportunidad fue The Miz, quien no pudo hacer nada para evitarlo.

The Miz se enfrentó a Elias en una lucha al mejor de tres conteos, pero cayó derrotado por 2 a 1, gracias a la ayuda que recibió el guitarrista por parte de Shane McMahon. The Miz hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero no pudo contra los dos luchadores.

Al final, el hijo de Vince McMahon no se quiso ir sin antes hacer su técnica favorita llamada 'costa a costa'. Se subió a la tercera cuerda y se lanzó contra The Miz, quien estaba tirado en la otra esquina. Fue espectacular.

Así fue el 'costa a costa' de Shane McMahon. (WWE)

Shane McMahon hará equipo con Drew McIntyre y se enfrentarán a The Undertaker y Roman Reigns en Extreme Rules 2019. Cabe señalar que en Raw, Taker apareció para salvar al 'Perro Mayor' de los ataques de Shane y del psicópata escocés.

► ¡Con los brazos en alto! The New Day y The Heavy Machinery celebraron en SmackDown LIVE [VIDEO]



► ¡Con los brazos en alto! The New Day y The Heavy Machinery celebraron en SmackDown LIVE [VIDEO]



► WWE SmackDown LIVE EN VIVO vía FOX Sports 3: sigue EN DIRECTO el show azul con Kofi Kingston ONLINE



► Perú vs Croacia vía Movistar Deportes: sigue el debut de la selección nacional de vóley en la Copa Challenger 2019