Jeff Hardy parecía haber aprendido de sus errores antes de volver a la WWE en abril de 2017. Pero esta semana, el excampeón mundial volvió a protagonizar un escándalo tras ser arrestado por conducir ebrio y estrellar su auto en Carolina del Norte.

Por el momento, la WWE no ha anunciado si Jeff Hardy será sancionado por este lamentable hecho. Pero todo indica que, en esta ocasión, el 'Enigmático' no cuenta con el apoyo de su familia. Al menos el de Matt Hardy y su esposa Reby.



A través de su cuenta de Instagram, Reby Hardy le respondió a un fan de la WWE que aseguraba que "la presencia de Jeff Hardy era necesaria" en la rivalidad que vienen sosteniendo Matt Hardy y Bray Wyatt de cara a WrestleMania 34.

"Matt se ha partido la espalda para llegar a este momento en la WWE. Él y yo hemos estado luchando para que esto se lleve a cabo durante casi un año. Después de todo el trabajo y 50 000 dólares perdidos en temas legales, tengo que decir que NO. Él no es "necesario". Jeff claramente está yendo a su bola y no tiene nada que ver con nosotros", dijo Reby Hardy.

Cabe mencionar que, por culpa de sus actuales problemas legales, Jeff Hardy no habría sido incluido en las grabaciones del Ultimate Deletion, la visita de Bray Wyatt a la mansión Hardy que la WWE emitirá el próximo lunes en Raw.