Años de experiencia luchando en la WWE le salvaron la vida a una mujer en Canadá. Gracias a un excampeón de la compañía, se pudo evitar que la joven salte de un puente. Así lo contó en su cuenta de Facebook.

Según David Hart Smith, la mujer estaba al borde de un puente llorando. Había un hombre a su lado, que le rogaba porque no saltase. Al ver la situación, decidió parar el vehículo que manejaba para ayudar.

"Felizmente, años de experiencia en grappling (aferramiento) y defensa personal, me hicieron un experto en atrapar a las personas y no dejarlas ir tan fácilmente. Así pude coger a esta mujer y evitar que saltase. Salvar la vida de alguien es uno de los mejores honores que he tenido en mi vida", señaló el excampeón de parejas de la WWE.

David Hart Smith trabajó para la WWE desde el 2006 hasta el 2011. Fue parte de dos WrestleMania, pero terminó regresando al circuito independiente, hasta que firmó con una empresa de Japón.