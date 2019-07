WWE Extreme Rules 2019: fecha, hora y canal del evento más extremo de lucha libre

La WWE realizará el evento Extreme Rules 2019 este domingo 14 de julio en el Wells Fargo Center, de Philadelphia, en Pennsylvania. Hasta el momento, la cartelera de este pay-per-view cuenta con un total de diez peleas.

La transmisión del show más extremo de la compañía de Vince McMahon estará a cargo, para toda América Latina, de FOX Action desde las 6:00 p.m. (hora peruana). También podrá ser visto a través de la señal de WWE Network.

El posible estelar de la velada será la contienda por parejas mixtas entre Seth Rollins, campeón universal, y Becky Lynch, campeona femenina de Raw, contra Baron Corbin y Lacey Evans en un 'Winners Take All'. Es decir, la dupla que gane se llevara los títulos.

The Undertaker también estará presente en Extreme Rules. El 'hombre muerto' formará equipo con Roman Reigns para enfrentar a Drew McIntyre y Shane McMahon en un 'No Holds Barred Match' (un combate sin descalificación).

Además, Kofi Kingston por fin podrá saldar deudas con Samoa Joe en un enfrentamiento donde el título de la WWE estará en juego. De igual forma, Bayley deberá proteger su cinturón femenino de las manos de Alexa Bliss y Nikki Cross en un 'Handicap match'.

Extreme Rules 2019: horarios para Latinoamérica

•Honduras 5:00 pm

•Guatemala 5:00 pm

•El Salvador 5:00 pm

•Nicaragua 5:00 pm

•México 6:00 pm

•Ecuador 6:00 pm

•Perú 6:00 pm

•Colombia 6:00 pm

•Panamá 6:00 pm

•Bolivia 7:00 pm

•República Dominicana 9:00 pm

•Paraguay 9:00 pm

•Puerto Rico 9:00 pm

•Venezuela 9:00 pm

•Argentina 10:00 pm

•Brasil 10:00 pm

•Chile 10:00 pm

•Uruguay 10:00 pm

Cartelera

1) Seth Rollins (campeón universal) y Becky Lynch (campeona de Raw) vs. Baron Corbin y Becky Lynch en un Winners Take All.



2) The Undertaker y Roman Reigns vs. Shane McMahon y Drew McIntyre en un No Holds Barred match.



3) Kofi Kingston vs. Samoa Joe por el título de la WWE.



4) Bayley vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por el título femenino de SmackDown en un Handicap match.



5) Drew Gulak vs. Tony Nese por el título de peso crucero.



6) Daniel Bryan y Rowan vs. The New Day (Big E y Xavier Woods) vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) por los títulos en parejas de SmackDown.



7) Aleister Black vs. Cesaro



8) Ricochet vs. AJ Styles Singles por el título de los Estados Unidos



9 Braun Strowman vs. Bobby Lashley en un Last Man Standing match.



10 The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) (c) vs. The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) por los títulos en parejas de Raw.



