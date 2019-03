Lo tiene en la mira: Finn Bálor reveló contra quién le gustaría enfrentarse en WrestleMania 35

Finn Bálor estuvo recientemente en los Emiratos Árabes Unidos, para promocionar las próximas visitas de la WWE en ese país, y fue entrevistado por el programa Kris Fade Show. El primer campeón universal habló, principalmente, sobre su pelea contra Brock Lesnar y mencionó el nombre del luchador a quien le gustaría enfrentarse en WrestleMania 35.

El irlandés dijo que la bestia encarnada es un "luchador muy rápido, a pesar de su gran tamaño. Siempre me han intrigado las peleas al estilo David y Goliat. Creci viendo a André el Gigante, al Big Show, a Kane y Undertaker. Así que para mí el hecho de entrar al ring y desafiar a esos tipos grandes es algo que disfruto mucho".



A Bálor también le preguntaron si le gustaría ser el rival de Kurt Angle en la 'Vitrina de los Inmortales' y contestó lo siguiente: "Por supuesto que sí. Kurt es alguien a quien he admirado durante toda mi carrera y con quien tengo una buena relación. Ahora que ha anunciado su retiro, no creo que me elijan a mí para enfrentarlo. Pero le deseo todo lo mejor"

Sobre su lucha en Wrestlemani 35, señaló que le encantaría pelear contra The Undertaker, pero ahora que ha perdido el título intercontinental buscará recuperarlo ante Bobby Lashley. "Tengo que convencer a Stephanie McMahon para que me dé esa oportunidad", concluyó

