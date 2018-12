Luke Gallows & Karl Anderson no han sido tomados en cuenta para las últimas rivalidades de WWE SmackDown. Prueba de ello es que no participaron en TLC 2018. Pero con los cambios que hará Vince McMahon todo indica que tendrán otra oportunidad.

Durante el show azul, The Usos salieron al cuadrilátero para hablar sobre TLC 2018. Pero fueron interrumpidos por Gallows y Anderson. La familia McMahon pactó un combate entre ellos. Cuando parecía que The Usos iban a ganar, empezó a sonar el tema de The Bar (Cesaro y Sheamus).

Los campeones en parejas descendieron por la rampa pero cuando estaban a punto de llegar, Eric Young, Alexander Wolfe y Killian Dain aparecieron y atacaron a The Usos y a los Good Brothers. Después, Cesaro y Sheamus hicieron lo mismo.

De esta manera, la división por parejas de SmackDown se pone 'on fire' y toma un nuevo rumbo con el ingresó de Gallows y Anderson a la competencia por los títulos.