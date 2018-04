A lo largo de los años, muchos fanáticos de la WWE han acusado a Bill Goldberg de ser una especie de imitación del mítico Stone Cold Steve Austin. Pero el recientemente inducido al Salón de la Fama de la compañía negó de forma rotunda esta versión.

En una entrevista con CBS Sports, Bill Goldberg explicó que el trabajo de Stone Cold Steve Austin en la WWE le sirvió como una gran inspiración. Pero que de ninguna manera habría copiado rasgos de su personaje para darle forma al suyo.



"Lo dije antes y lo volveré a decir: nunca he copiado algo de Stone Cold. Pero ver a un personaje tan grande y exitoso me ayudó en mi preparación. En realidad, debería dar crédito a muchas personas por la creación del personaje de Goldberg. Ya sea por la mirada de The Road Warriors o la prominente lengua de Hawk", dijo el excampeón universal de la WWE.

"Eso no significa que me copié. Veía a Austin desde la lejanía y cogía algunas notas sobre qué es lo que tenía que hacer y lo que no. Fue una influencia positiva en mi carrera. Cuando llegué a WWE y le estreché la mano, no había nada más que respeto", agregó Goldberg.



"Le agradezco que hiciera eso, de alguien que ha sido un personaje más que exitoso y una muy buena persona. Se lo agradecí con el mayor de los respetos. Desde que nos hicimos amigos, hace muchos años, no hay ninguna duda de que sigo manteniendo el contacto con él, mucho más que cualquiera en este negocio", finalizó Goldberg.