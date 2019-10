WWE Hell in a Cell 2019: fecha, horarios, canales y cartelera del evento que tiene como protagonista a la jaula de acero

La WWE ha iniciado una nueva temporada renovando sus tres programas principales (Raw, SmackDown y NXT), por lo que quiere cerrar esta semana con broche de oro en Hell in a Cell , evento en donde se han confirmado cuatro combates, dos de ellos en la jaula de acero.



El Hell in a Cell 2019 se llevará a cabo en el Golden 1 Center, de Sacramento en California este domingo 6 de octubre y la transmisión del evento estará a cargo de FOX Action y de WWE Network desde las 6:00 pm (hora peruana). Una hora antes podrás ver el Kick Off en la cuenta de YouTube de la WWE.

En este pay-per-view, Seth Rollins tendrá que dejar de lado todos sus miedos y deberá enfrentar al tenebroso 'The Fiend' Bray Wyatt en la jaula de acero. El título universal estará en juego. ¿Podrá el 'Arquitecto' contra el mandible claw de su rival?

Becky Lynch también tendrá un enfrentamiento en la jaula de acero: deberá defender su título ante Sasha Banks, quien ya conoce este escenario, pues el año pasado se convirtió junto a Charlotte Flair en las primeras mujeres que pelearon en un Hell in a Cell match.

Por último, Roman Reigns y Daniel Bryan resolverán los asuntos pendientes que tienen con Luke Harper y Erick Rowan; mientras que Rey Mysterio buscará vengarse de Brock Lesnar, quien el lunes en Raw atacó a su hijo Dominik.

Hell in a Cell 2019: horarios

•Honduras 5:00 pm

•Guatemala 5:00 pm

•El Salvador 5:00 pm

•Nicaragua 5:00 pm

•México 6:00 pm

•Ecuador 6:00 pm

•Perú 6:00 pm

•Colombia 6:00 pm

•Panamá 6:00 pm

•Bolivia 7:00 pm

•República Dominicana 7:00 pm

•Paraguay 7:00 pm

•Puerto Rico 7:00 pm

•Venezuela 7:00 pm

•Argentina 8:00 pm

•Brasil 8:00 pm

•Chile 8:00 pm

•Uruguay 8:00 pm

Hell in a Cell 2019: cartelera completa

1)Seth Rollins (c) vs. "The Fiend" Bray Wyatt por el título universal



2) Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks por el título femenino de Raw



3) Roman Reigns y Daniel Bryan vs. Luke Harper y Erick Rowan



4) Brock Lesnar vs. Rey Mysterio

► ¿Superará a sus padres? Hija de Triple H y Stephanie McMahon ya comenzó a entrenar para ser luchadora



► ¡A meter patada! Alexandra Grande competirá en la Premier League de Moscú desde este viernes



► ¡Arrancan con todo! Mira la cartelera completa de Dynamite, el nuevo programa semanal de AEW [FOTOS]



► ¡Acción al máximo! Así será el asombroso intro del programa semanal AEW Dynamite [VIDEO]