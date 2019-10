¡Lo hizo sangrar! 'The Fiend' Bray Wyatt masacró a Seth Rollins en Hell in a Cell 2019 [VIDEO]

La lucha estelar del Hell in a Cell 2019 entre el campeón Seth Rollins y 'The Fiend' Bray Wyatt , por el título universal, tuvo de todo. Fue una masacre con sillas, mesas, escaleras y palos. También hubo sangre. Y el desenlace no fue normal.

Rollins intentó llevarse la victoria con al menos diez pisotones y con un pedigree, pero no tuvo éxito. El demonio Wyatt aguantaba todo, hasta que el 'Arquitecto' comenzó a golpearle la cabeza con sillas, una escalera y más objetos.

Como nada daba resultado, el campeón puso las cosas encima de la cara de Wyatt. Luego, agarró el mazo que usaba Triple H y lo utilizó para golpear el pequeño montículo que había formado. El árbitro decidió para el combate.

Los doctores llegaron para atender a 'The Fiend' Wyatt. Pensaban que estaba mal, pero no era así. Rollins se acercó a su rival y este inmediatamente despertó y le aplicó su 'Mandible claw'. Fue todo para el campeón.

Y es que Wyatt bajó a Seth del ring y le hizo su técnica 'Sister Abigail' sobre el suelo que estaba sin la protección. Después, ocurrió lo impensado: Wyatt le volvió a aplicar su 'Mandible claw' a Rollins, quien empezó a sangrar por la boca. Así terminó el evento.

'The Fiend' Bray Wyatt hizo sangrar a Seth Rollins mientras le aplicaba su 'Mandible claw'. (Foto y video: WWE)

