Lo dejó tirado: así fue la poderosa paralizadora que le aplicó Kevin Owens a AJ Styles en Raw [VIDEO]

La pelea estelar del Monday Night Raw de Cleveland, en Ohio, dejó un momento que gustó al público presente: Kevin Owens apareció por la rampa y le aplicó la paralizadora -la técnica final que usaba Stone Cold- a AJ Styles.

Karl Anderson y Luke Gallows, miembros de The Original Club (The OC) se estaban enfrentando a The Street Profits, dupla conformada por Angelo Dawkins y Montez Ford. Sin embargo, durante el combate AJ Styles interfirió, en al menos un par de ocasiones, a favor de sus dos amigos (los primeros mencionados).

El árbitro, en un momento, se dio cuenta y expulsó al 'Fenomenal', quien inmediatamente subió al cuadrilátero para quejarse por la decisión tomada. En ese instante, aparece Owens. Styles trata de golpearlo, pero su rival lo esquiva y le hace la paralizadora.

Con AJ fuera, The Street Profits tuvieron el camino libre para llevarse la victoria y lo lograron. El que recibió la cuenta de tres fue Anderson, luego de sufrir un frogsplash de Montez. Owens desde la entrada estaba aplaudiendo.

Así fue la paralizadora de Kevin Owens a AJ Styles. (Foto y video: WWE)

