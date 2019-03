¡El 'Marine' se apunta! ¿John Cena enfrentará a Kurt Angle en WrestleMania 35?

Cuando se anunció que la leyenda, Kurt Angle , se despediría de los cuadriláteros en WrestleMania 35 , saltó un nombre que todos los fanáticos de WWE querían: John Cena , pero el 'Marine' fue 'descartado' por el mismo campeón olímpico.

En el pasado Monday Night Raw del 18 de marzo, Angle subió al ring y anunció pelearía con Baron Corbin en el megaevento del año, lo cual no cayó muy bien entre los fans, pues esa lucha ya se ha visto en muchas ocasiones.



Corbin no es de los peleadores favoritos para los fanáticos de la lucha libre, pues su imagen se ha dañado en más de una oportunidad por la misma compañía. Con ello, es claro que los fanáticos preferirían a Cena. Y así parece que será.



En los últimos días, el rumor de que Corbin sería sustituido por Cena en WrestleMania 35 toma mayor fuerza. Y como la empresa está en la necesidad de aumentar los ppv e ingresos, están contentos con que la gente hable sobre ello y alimentan el morbo con publicaciones en sus principales redes sociales. ¿Veremos un Angle vs. Cena en WrestleMania?

