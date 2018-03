John Cena tiene casi 20 años trabajando para la WWE. En ese tiempo, ha vivido muchos cambios con la compañía, por lo que no está nervioso por la nueva coyuntura sobre género que reina en el mundo. Tanto que está abierto a la idea de tener a luchadores transexuales en el ring.



Esto se lo confirmó a las cámaras de TMZ. El 'Marine' aseguró que la WWE no tiene problemas con tener diversidad en el elenco y que, incluso, esto es de agrado de los seguidores.



"La WWE se dedica a contar historias. Y esto no está segregado al sexo, raza, creencias, religión o cualquier tipo. Lo único que importa es que la historia sea buena", dijo el 16 veces campeón de la WWE.



John Cena ya ha demostrado que no tiene problemas con eliminar la barrera entre los géneros en la WWE. El año pasado protagonizó con su pareja Nikki Bella una pelea en equipos mixto, oportunidad que aprovechó para pedirle matrimonio.



Hasta el momento, John Cena no está confirmado para participar en WrestleMania 34, el próximo mega evento de la WWE. Ha pedido a The Undertaker, pero aún no tiene respuesta.