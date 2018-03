Conor McGregor sorprendió al mundo al ponerse los guantes de boxeo y subirse al ring para pelear contra Floyd Mayweather. Y aunque se especuló sobre una segunda pelea como pugilista, lo cierto es que el irlandés no tiene nada planeado por el momento.

Sin embargo, varios peleadores han mostrado interés por enfrentar a McGregor. El último de ellos lo quiere en un cuadrilátero, pero no de boxeo, sino en WWE. Se trata de John Cena , quien reveló su deseo de luchar contra 'The Notorious'.

En una entrevista a The Hook, John Cena no lo pensó dos veces y respondió a la pregunta sobre Conor McGregor. "Absolutamente, pero eso significaría que él esté dispuesto a subirse a un ring de la WWE", dijo.



Aunque por ahora resulta difícil, ya que Conor McGregor tiene deseos de regresar a UFC, John Cena aseguró que no se impacienta por el hecho. "Hay que ver lo que quiera hacer y a partir de eso decidiremos qué pasará", agregó.

Cabe señalar que después de su pelea contra Floyd Mayweather, a Conor McGregor se le vinculó con la WWE. Y es que la forma cómo vendió la 'pelea de los millones' fue uno de los aspectos que tomó en cuenta la empresa para querer contar con sus servicios.