John Cena ha trabajado duro para ser considerado uno de los mejores luchadores de la WWE , además de ser un actor novato en Hollywood. Sin embargo, un millonario juicio podría manchar su trayectoria.



El excampeón de la WWE ha sido demandado por Ford, que asegura haber sido afectada por la venta de un carro de John Cena. Este recibió un precio especial por un modelo de colección con la condición de que no lo venda en los próximos dos años de su compra. Sin embargo, el 'Marine' no cumplió y realizó la transacción.



John Cena asegura que jamás hubo tal especificación en el contrato y ha llevado el problema a los tribunales. Él está seguro de que ganará la demanda y no está dispuesto a ceder ante un acuerdo con la compañía.



De perder, tendría que desembolsar 500 mil dólares, además de los gastos administrativos y el pago de los abogados. Sin duda, un dolor de cabeza que podría alejarlo de estar en su mejor momento para Elimination Chamber 2018.



El evento se llevará a cabo el próximo 25 de febrero. El ganador tendrá una chance al título en WrestleMania 34.