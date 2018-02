Por primera vez en diez años, John Cena no tiene rival definido para WrestleMania. El 'Marine' se centró en ganar el Elimination Chamber, pero el resultado no lo acompañó. Y en el WWE RAW posterior hizo su descargo sobre lo que le estaba pasando.

"Estoy sorprendido por lo que pasó ayer, pero tengo que decirles que fracasé. Quería ir al evento central de WrestleMania 34, pero no podré. Solo me queda buscar otro camino para el 8 de abril", dijo John Cena en WWE RAW.

Al no tener rival definido, John Cena relevó a su rival de ensueño de cara al mayor evento de WWE. "He pensado mucho en esto y realmente quiero retar a The Undertaker en WrestleMania 34", declaró Cena, ante la sorpresa del público.

"Eso es lo que quieren ver, eso sí es un combate en WrestleMania. Lamentablemente, eso no va a pasar. Yo no pacto mis luchas, pero me acaban de informar que esta no podrá ser realidad, porque es imposible", agregó el 'Marine' en el WWE RAW.

Al escuchar la noticia, los fanáticos de WWE pasaron de la alegría a la decepción, pues por tiempo se habló de una pelea entre John Cena y The Undertaker. "No me quedaré de brazos cruzados, si en RAW no encontré mi camino, iré a SmackDown a buscar a mi rival para WrestleMania 34", concluyó.



Cabe señalar que al ser agente libre, John Cena no tiene contrato exclusivo por ningún show de WWE; es decir, que puede pasar de RAW a SmackDown cuando él quiera.