¡Lo logró! Kofi Kingston irá a WrestleMania 35 y se enfrentará a Daniel Bryan por el título de WWE [VIDEO]

Kofi Kingston consiguió lo que más anhelaba: estará en WrestleMania 35 y peleará contra Daniel Bryan por el máximo cinturón de la WWE. Alcanzó esta hazaña gracias a sus amigos de The New Day.

Al inicio del SmackDown Live, Vince McMahon le dijo a Kofi que si quería ir a 'La Vitrina de los Inmortales', sus compañeros Xavier Woods y Big E debían ganar un combate en parejas al estilo de ruleta rusa.

Sus primeros oponentes fueron Luke Gallows y Karl Anderson, a quienes superaron sin inconvenientes. Luego, vencieron a Shinsuke Nakamura y a Rusev, y posteriormente a The Bar, grupo conformado por Cesaro y Sheamus. Estos no se fueron sin antes romper una mesa con el cuerpo de Big E.

Los siguientes retadores fueron The Usos (Jey y Jimmy Uso). Sin embargo, no quisieron pelear. "Ustedes (The New Day) se han ganado el respeto de muchos luchadores y del público. Suerte hermanos. Nosotros nos vamos", dijeron.



Daniel Bryan y Rowan no soportaron esto y ellos mismo salieron para pelear con Xavier Woods y Big E. Pero los dos miembros de The New Day fueron más hábiles: los sacaron fuera del cuadrilátero y ganaron la pelea por cuenta de diez.

Al final, Kofi Kingston subió al ring para agradecerles a sus dos amigos, y en pleno festejo, los otros luchadores del show azul salieron para aplaudirlos.

