¿Se acabó la fiesta? El posible rival que tendría Kofi Kingston en su defensa del título de WWE

Más de 80 mil fanáticos gritaron de emoción por la victoria de Kofi Kingston sobre Daniel Bryan en WrestleMania 35. Y en el último SmackDown, la celebración del campeón de WWE siguió; sin embargo, The Bar y Drew McIntyre le arruinaron la fiesta.

Y es que ser el campeón de WWE lo ha puesto en la mira de más de un luchador. Por ello, la empresa ya tendría a su próximo rival de cara a su primera defensa titular. Se trataría de Daniel Bryan, a quien le arrebató el cetro.

Según últimos reportes, WWE estaría anunciado para los próximos eventos la revancha entre Kofi Kingston y Daniel Bryan. Un duelo que se repetiría hasta el 15 de junio, fecha donde SmackDown se celebrará en el Pepsi Center de Denver.

Con esta rivalidad, todo hace indicar que Kofi Kingston enfrentará a Daniel Bryan en Money in the Bank. Esto teniendo en cuenta que el próximo evento en el próximo evento en Arabia Saudita, el 'barbón' no estará presente.

► "Mis derrotas han sido contra un peleador dopado": la reacción de Cody Garbrandt tras la suspensión de TJ Dillashaw



► ¡Todo queda en familia! Los Hardy Boyz y los hermanos que brillaron en WWE



► Un show de sorpresas: repasa todos los resultados del SmackDown Live de Nueva York



► ¡Eso dolió! Mira el puñetazo que Lacey Evans le metió a Becky Lynch en SmackDown Live [VIDEO]