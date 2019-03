Se sienten maltratados: Kofi Kingston y sus amigos de The New Day están pensando en irse de WWE [VIDEO]

En el último WWE SmackDown, Kofi Kingston venció a Sheamus, Cesaro, Rowan, Randy Orton y Samoa Joe. Debía obtener su oportunidad en WrestleMania 35. Sin embargo, Vince McMahon salió y le dijo que si quería pelear en el magno evento, debía derrotar a un oponente más que sería Daniel Bryan. El miembro de The New Day, ya muy cansado, no pudo hacerlo.

Tras lo sucedido, Big E y Xavier Woods se reunieron con Kofi y le dijeron que es mejor renunciar. "Honestamente, no estoy sorprendido. Vince ya lo tenía planeado y trajo a alguien más para que peleara contigo. Y lo hizo porque nunca hubo posibilidad de que ganaras", empezó Woods.

Y agregó: "No hay razón para que esto pasara. Creo que debemos renunciar. Honestamente, debemos renunciar". Big E secundó la idea y añadió: "Hemos hecho todo lo que podemos en esta empresa. Tú ya mostraste lo bueno que eres, de hecho lo muestras cada semana. Pero Vince no te dejará llegar muy alto".



Ante lo dicho por sus amigos, Kofi les contestó: "Entiendo lo que me están diciendo. Pero si renunciamos, Vince y Daniel Bryan van a ganar. No podemos renunciar de esta manera. Sé qué estamos amargos, pero necesitamos tiempo para pensar qué vamos a hacer".



