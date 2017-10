La semana pasada, RAW quedó en ridículo tras el ataque sorpresa de las superestrellas de SmackDown; por ello, en la edición de Baltimore, Kurt Angle se disculpó con su plantel por lo sucedido. Sin embargo, Stephanie McMahon apareció para notificarle que él será el capitán del show con miras a Survivor Series.

El gerente general de RAW estuvo en el cuadrilátero en todo momento, mientras les hablaba a los luchadores, quienes estaban en la rampa principal. "Siento que los defraudé. Mi amistad con Shane me impidió ver lo que estaba planeando", dijo el medallista.



Sin embargo, cuando se disponía a seguir hablando, la música de Stephanie McMahon sonó. La hija de 'jefe' entró al ring para reclamarle a Angle. "Avergonzaste al show que creó mi padre, pero te daré una oportunidad. En Survivor Series, tú serás el capitán", comentó la comisionada.



Eso sí, Stephanie le lanzó una advertencia final. "Si no consigues la victoria en Survivor Series, tendré que buscar a otro gerente general. Oh es verdad, es la pura verdad", agregó.