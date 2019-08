A tenerlo en cuenta: recomendaciones para asistir al WWE en Lima este sábado 24 de agosto en el Jockey Club

La espera llego a su fin. WWE en Lima se llevará a cabo este sábado 24 de agosto en el Jockey Club del Perú. Serán diversos combates espectaculares con las mejores estrellas de la lucha libre mundial. Para garantizar el espectáculo y su seguridad, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



Lugar: Jockey Club - Parcela H

05:00pm Apertura de Boletería Teleticket

06:00pm Apertura de Puertas

08:00pm Inicio del Evento

Acceso peatonal / vehicular: Puerta 4 (Av. El Derby)

Se recomienda asistir en transporte público o taxi. Los espacios de estacionamiento son limitados y el costo es de S/. 30.00 nuevos soles. Por favor, tomar las precauciones del caso para llegar con anticipación y no perderse el inicio del evento. Para quienes aún no adquieren sus entradas, Teleticket contará con una boletería oficial desde las 05:00 p.m. en la puerta 4 del Jockey Club.



Por otro lado, la organización del evento informó que, al WWE en Lima, no se podrá ingresar con cámaras profesionales, filmadoras y equipos de grabación; punteros laser; armas de cualquier tipo; alimentos y bebidas; bebidas alcohólicas, drogas ilegales y parafernalia; selfie sticks, lapstops y tablets; coolers; bolsos para cámara y máscaras que no sean de la WWE.

La cartelera para el WWE en Lima: también incluye las luchas

•Título de WWE: Kofi Kingston vs. Daniel Bryan w/Rowan

•Campeonato de los Estados Unidos: Ricochet vs. AJ Styles

•Campeonato Intercontinental: Ali vs. Shinsuke Nakamura

•Street fight (pelea callejera): Roman Reigns vs. Samoa Joe

•Rey Mysterio vs. Randy Orton

•Braun Strowman vs. Elias

•Kevin Owens vs. Drew McIntyre

•Charlotte Flair vs. Ember Moon

•Big E vs. Sami Zayn

•Matt Hardy vs. Andrade

•The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose and Sonya Deville



