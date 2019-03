No llegaría al TakeOver: luchador de NXT se alejaría buen tiempo de los escenarios de la WWE por una lesión

Una superestrella de NXT tendría una lesión en el cuello que la habría mantenido lejos de los cuadriláteros de la WWE y todo indica que va a pasar por el quirófano. Se trata del campeón de la marca amarilla, Tommaso Ciampa , así lo informó Dave Meltzer, periodista del Wrestling Observer.

"Ciampa va a tener una operación en el cuello y no podrá luchar durante un buen tiempo. Va a tener que dejar el título y su combate en NXT TakeOver no se llevará a cabo. Parecía que iba estar en constante actividad hasta WrestleMania, pero las cosas han empeorado la última semana", indicó.



Como se recuerda, el campeón de NXT había sido anunciado para aparecer en SmackDown Live junto con Johnny Gargano para enfrentar a The Bar. Pero como no pudieron, el lugar de ambos fue tomado por The Hardy Boyz.

Lo que aún no se sabe es contra quien peleará Gargano en NXT Takeover: New York, pues su rival era Tommaso Ciampa. Lo que ha especulado el propio Meltzer es que el nuevo oponente de Gargano sería Adam Cole.

