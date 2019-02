¡Está advertido! Luchador de NXT aseguró que retirará a Brock Lesnar de WWE

La superestrella de NXT, Matt Riddle , acaba de dar unas declaraciones que no le gustarán para nada a una de las superestrellas más importantes de la WWE. El luchador de la marca amarilla le dedicó algunas palabras nada más y nada menos que a Brock Lesnar.

"Quiero retirar a Brock. No es un secreto. Ese ha sido mi objetivo desde que empecé en el wrestling. Me gusta proponerme metas que parecen imposibles. Así que solo un peleador puede retirar a Lesnar y ese soy yo", dijo en una entrevista a la misma WWE.



Y añadió: "No me gusta cómo hace su trabajo. Voy a vencerlo y retirarlo, tal vez no sea a la primera, pero estoy seguro que lo voy a hacer". De esta manera, Matt Riddle se traza un objetivo que a la vista parece irrealizable, pero que él cree que lo cumplirá.

El luchador también comentó que espera tener un gran desempeño en el show amarillo. "Quiero dar grandes combates y que me pongan a prueba. Por estas razones es que estoy en esta empresa", concluyó.