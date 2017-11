Cuando en WWE se habla de grandes equipos sin duda a cualquier fanático se le pasa por la cabeza nombres como D-Generation X, los Hardy Boyz, entre otros. Inclusive, ahora, The New Day se ha convertido en un referente de la lucha en parejas, pues son los únicos en conseguir los títulos de ambas marcas.

Sin embargo, por la empresa también han pasado dúos que no tuvieron tanta suerte como los anteriores y se fueron sin pena ni gloria o simplemente se disolvieron. Uno de ellos fue el caso de Jesse y Festus, quienes se separaron para que este último tenga mayor protagonismo.



Otro ejemplo es el grupo conformado por Deuce y Domino, pues a pesar de ganar los títulos en pareja no tuvieron tanta sincronización con el público, por lo que se desintegraron. Conoce otros casos que de seguro no recordabas en la siguiente galería.