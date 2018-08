Luke Harper y Erick Rowan son dos de los personajes más tenebrosos con los que cuenta la WWE en la actualidad. Los Bludgeon Brothers, como también se hacen llamar, son los actuales campeones de parejas de SmackDown, títulos que deberán defender el próximo 19 de agosto en SummerSlam 2018.

Pero a pesar de que trabaja al lado de Erick Rowan desde que formaban parte de The Wyatt Family (recordado stable liderado por Bray Wyatt), Luke Harper sorprendió a los fans de la WWE al revelar que en un inicio su relación era insostenible.

"En un principio, Rowan y yo nos odiábamos. No sé por qué, pero no nos llevábamos bien. Luego, nos forzaron a compartir habitación. Él es un maldito gigante y ronca, así que yo no podía dormir mucho", reveló Luke Harper en una entrevista para el podcast de Edge y Christian.

"Con el tiempo, nos dimos cuenta de que, ya que teníamos que estar juntos, no era buena idea pelearnos. Cuando esto nos entró en la cabeza, todo funcionó mejor", agregó Luke Harper, quien debutó en el roster principal de la WWE en 2013.

En esta misma entrevista, Luke Harper aseguró que Cesaro, Seth Rollins y Dean Ambrose fueron piezas claves para que termine firmando contrato con la WWE. "Cesaro me contactó con Bray Wyatt y ahí empezó todo", explicó el barbudo luchador.