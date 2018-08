Mick Foley es recordado por los fanáticos de la WWE como uno de los luchadores más hardcore de la historia. En especial por el memorable combate que protagonizó (bajo el nombre de Mankind) ante el Undertaker en King of the Ring 1998.

En aquella ocasión, Mick Foley asustó a propios y extraños tras ser arrojado desde lo alto de la celda infernal, en un momento que ha quedado inmortalizado para cualquier seguidor de la lucha libre. Sin embargo, el exluchador aseguró que en un inicio no le gustaba que solo lo recuerden por lo ocurrido esa noche.

"Durante un tiempo me molestó que la gente solo me recordara por esto, pero como suele pasar con los personajes más icónicos, como Batman, con el tiempo dejas de quejarte. Te das cuenta de la suerte que tienes, ya que la gente te recordará con mucho cariño por algo que has hecho", explicó en una entrevista con Fan Fest.



"Veinte años después del combate contra The Undertaker, todo es diferente. Me gusta recordar ese momento y disfruto mucho hablando sobre ello con gente que ni siquiera había nacido cuando ocurrió", agregó Mick Foley.

Sobre la caída de Kevin Owens en Extreme Rules 2018, Mick Foley aseguró que no tuvo la oportunidad de verla. "He escuchado grandes cosas sobre ese segmento, pero aún no lo he visto. Debería enviarle un mensaje a Kevin y preguntarle si está bien, pero por lo que he oído, fue sensacional", aseguró.