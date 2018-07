Nia Jax vivió su mejor momento en la WWE a inicios de este año, tras convertirse en campeona de RAW en WrestleMania 34. Pero luego de perder su cinturón hace poco menos de un mes en Money in the Bank, ante Alexa Bliss , las cosas parecen haberse complicado para la prima de The Rock.



Desde hace varias semanas viene circulando el rumor de que la rivalidad entre Nia Jax y Alexa Bliss , que obviamente se inició como un storyline de la WWE , se habría trasladado a la vida real.

Es por eso que ambas luchadoras dejaron de subir fotos juntas a Instagram, como solían hacer. Incluso, Nia Jax dejó de seguir a Alexa Bliss en Twitter, para luego poner 'me gusta' a todos los comentarios negativos contra la actual campeona.

Según el periodista Dave Meltzer, estos rumores tendrían algo de cierto. Por lo que aseguró que Nia Jax viene teniendo algunos problemas con los directivos de WWE debido a una "mala conducta".

Lo cierto es que no queda descartada la posibilidad de que estas acciones de Nia Jax sean parte del guión de WWE para calentar un súper combate en SummerSlam 2018, el próximo 19 de agosto en Nueva York.