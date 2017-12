Para ser campeón en WWE se necesita mucha perseverancia, pero también una cuota de suerte, pues la oportunidad de ganar un título puede llegar cuando uno menos lo espera. Y en esta ocasión la empresa hizo un recuento de ocho momentos en que un cinturón cambió de dueño en una misma noche.

Uno de los más recordados ocurrió en No Mercy 2007, en donde Triple H derrotó a Randy Orton y ganó el cetro mundial. Pero, la velada le tendría más de una sorpresa al 'Juego', pues luego se enfrentó a Umaga, reteniendo la presea. Sin embargo, la 'Víbora' reclamó su revancha al final y por cansancio el 'Asesino Cerebral' terminó cediendo.

Otros casos tuvieron que ver con el maletín de The Money in the Bank, el cual ayudó a más de un luchador a canjearlo por una oportunidad titular en el momento más oportuno. Recordemos que Daniel Bryan, Sheamus, CM Punk entre otros hicieron efectivo su chance. Repásalos en la siguiente galería.