Para nadie es un misterio que la relación amorosa entre Paige y Alberto del Río no terminó de la mejor manera. Pero el excampeón mundial de la WWE sorprendió a todos con un reciente comentario sobre la británica en Instagram.

Resulta que Alberto del Río publicó una fotografía donde aparece acompañado por su actual pareja. "Ella luce mucho mejor que Paige", comentó un fanático en la publicación del luchador mexicano, quien respondió con un polémico mensaje.

"Sí, y ella no tiene más de nueve informes policiales en contra, tres arrestos en diferentes estados o ingresos en dos hospitales psiquiátricos como la persona que tú mencionas", escribió Alberto del Río, despertando un gran número de críticas.



Por si fuera poco, Alberto del Río continuó con su ataque involucrando al hermano de Paige, con quien tuvo más de un malentendido durante su relación amorosa.

"Y lo digo con evidencias, no con mentiras, como el perdedor de su hermano", agregó Alberto del Río. Por el momento, Paige no se ha pronunciado al respecto, pero es muy probable que su respuesta no tarde en llegar.