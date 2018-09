El luchador Rayo hizo historia la semana pasada, tras convertirse en el primer peruano en subir al ring de la WWE. Bajo el nombre de Mixon, formó parte de un show de NXT , terreno de desarrollo de la compañía que preside Vince McMahon.

Conocido también en el mundo de la lucha como el 'Último Guerrero Inca', Rayo dio este fin de semana una entrevista al programa Catch Radio , donde narró una curiosa anécdota sobre Mick Foley , leyenda de la WWE.

"Mi primera pelea fue con Mick Foley y la considero como la peor que he tenido. Fue un tag team match de 8 personas. Me acompañaba otro muchacho que debutaba también y junto con nosotros salieron dos veteranos. Estábamos peleando con otros dos policías que no eran luchadores, pero era como un homenaje para ellos", contó el talento peruano.

"Diez minutos antes de comenzar, pusieron a Mick Foley. No estaba en los planes, pero igual luchamos. Continuamos y al final Mick tenía planeado algo y no lo hizo. Se olvidó por completo. Por cinco minutos nadie hizo nada en el ring. Ya al final se metió, pero igual ya había pasado un momento vergonzoso. De todas maneras, aprendí mucho con esa experiencia", agregó Rayo.

Por otro lado, Rayo aseguró que su llegada a la WWE se debió a su amistad con el luchador Lio Rush, quien compite en la división de peso crucero. "Me hice su amigo en MCW y yo le hacía los gráficos. Me preguntó si había intentado trabajar en WWE y me dio un e-mail de una persona importante", explicó.