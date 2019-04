¡Qué tal RKO! Randy Orton le arruinó la celebración a Mustafa Ali en SmackDown Live

La primera pelea de WWE SmackDown dejó como ganadores a Mustafa Ali , Aleister Black, Ricochet, quienes vencieron al trío conformado por Rusev, Shinsuke Nakamura y Andrade 'Cien' Almas. Sin embargo, la celebración fue arruinada por Randy Orton.



Mustafa Ali le dio la victoria a su equipo luego de hacerle la cuenta de tres a Andrade. Estaba festejando cuando de pronto apareció Randy Orton y le aplicó un RKO. Luego, la 'Víbora' bajó del ring y se fue como si nada hubiese pasado.

Segundos después, Ricochet sacó del ring a Mustafa ante la mirada de Rusev que estaba en medio del cuadrilátero. De pronto, apareció Kevin Owens y le hizo una 'paralizadora' al búlgaro. Al igual que Orton, Owens se fue todo campante.

El WWE SmackDown Live de Nueva York tendrá como pelea estelar un tres contra tres. Los miembros de The New Day (Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods) deberán hacerle frente a The Bar (Cesaro y Sheamus) y a la superestrella de Raw, Drew McIntyre.

