Desde que perdió ante Jeff Hardy en Backlash, Randy Orton no ha aparecido en WWE SmackDown. Inclusive, no formó parte de las luchas clasificatorias para Money in the Bank , evento en donde ganó el maletín en 2013.

¿La razón? La WWE informó que Randy Orton tuvo que ser sometido de emergencia a una cirugía en su rodilla izquierda. Esto luego de sufrir una ruptura medial de meniscos. Horas más tarde, la empresa reveló que la intervención fue todo un éxito.

"Sabía que necesitaba la cirugía desde fines del año pasado, pero he estado esperando el momento adecuado para 'limpiarme' la rodilla" , dijo Randy Orton a la página oficial de WWE.



De esta manera, Randy Orton estará alejado de la WWE hasta nuevo aviso, por lo que se perderá Money in the Bank . Eso sí, se espera que la 'Víbora' regrese en agosto con miras a lo que será SummerSlam, megaevento de la empresa.

Cabe señalar que Randy Orton , antes de luchar por última vez ante Jeff Hardy, estuvo envuelto en diferencias con Shelton Benjamin. Además, era uno de los voceados a enfrentar a Andrade 'Cien' Almas, en lo que iba a ser su primera rivalidad en WWE .