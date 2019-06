¡Tremenda sorpresa! The Undertaker regresó a RAW para salvar a Roman Reigns [VIDEO]

The Undertaker se hizo presente en el Monday Night Raw de Everett para salvar a Roman Reigns de los ataques de Shane McMahon y Drew McIntyre. Sin duda, fue una total sorpresa para espectadores del Angel of The Winds Arena.

Shane y McIntyre estaban masacrando al 'Perro Mayor'. De hecho, lo estaban torturando. Y aún faltaba más. El hijo de Vince se subió a la tercera cuerda para aplicarle su clásico salto desde la tercera cuerda, pero cuando se subió sonaron las campanas y se apagaron las luces.

Era el 'hombre muerto', quien había regresado para salvar al exmiembro de The Shield. The Undertaker apareció en medio del ring y le aplicó una garra de ultratumba a Shane. Luego, le lanzó una patada al 'psicópata asesino'.

Taker siguió con los ataques a McIntyre y después lo sacó del ring. Lo mismo hizo con Shane. Segundos después, las luces se oscurecieron y sonó la música de The Undertaker.



Así salvó The Undertaker a Roman Reigns. (WWE)

