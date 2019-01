¡Un abrazo al cielo! Rey Mysterio visitó por primera vez la tumba de Eddie Guerrero

Luego del Royal Rumble 2019 en Phoenix, Arizona, WWE celebró RAW y SmackDown en el mismo estado. Y luego de esos shows, Rey Mysterio decidió visitar por primera vez la tumba de Eddie Guerrero , estrella de la empresa que falleció en 2005.

Aunque fue uno de sus amigos más cercanos, Rey Mysterio no se atrevió a visitar la tumba de Eddie Guerrero antes por todos los recuerdos y momentos que había vivido con él. Sin embargo, luego 13 años, el enmascarado de WWE decidió hacerlo.

"Siempre tuve dificultades para visitar a Eddie Guerrero, muchas veces me rehusé cobardemente debido al dolor y los recuerdos de eses día. Finalmente, el lunes pasado, después de 14 años, tuve el coraje de visitarlo y tener un momento con él", escribió Mysterio en Instagram.

"Y lo que temía que sucediera, pasó. Los recuerdos de ese día volvieron a mi cabeza, pero su presencia fue más fuerte y pude mantener la compostura. Después de mi conversación y conexión con él, me fui con una enorme sonrisa y me sentí en calma y paz. Eddie ha sido una gran inspiración no solo para mi, sino para muchos y siempre lo seguirá haciendo...Realmente te extraño", concluyó Rey Mysterio.

Cabe señalar que Rey Mysterio y Eddie Guerrero trabajaron juntos en WCW, entre 1996 y 1998. Luego de varios años, en 2002, se reencontraron en WWE, en donde lograron los títulos en pareja.