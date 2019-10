Siguen en la cima: Robert Roode y Dolph Ziggler vencieron a Heavy Machinery y retuvieron los títulos en parejas [VIDEO]

La segunda lucha del Monday Night Raw fue por los títulos en parejas. Los campeones Robert Roode y Dolph Ziggler pusieron sus cinturones en juego, pero The Heavy Machinery, equipo conformado por Otis y Tucker , no pudieron ganarlos.



The Heavy Machinery iban a atacar a Roode, pero Ziggler lo evitó aplicándole un Zig Zag a Tucker. Luego, una patada a la quijada a Otis y, junto a Roode, lo sacaron del ring. Solo quedaba Tucker en el escenario.



Ziggler le metió una patada en la cara y después Robert Roode le hizo su DDT Glorioso. Cuenta de tres y siguieron siendo los campeones en parejas del show rojo. Cogieron sus cinturones y se fueron por la rampa.



Así ganaron Dolph Ziggler y Robert Roode en Raw. (Foto: WWE)

Con este Monday Night Raw arranca la nueva temporada que tendrá la WWE. Se está llevando a cabo en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en Arizona. La pirotecnia ha vuelto al show y hay tres nuevos comentarista: Vic Joseph, Dio Maddin y Jerry 'The King' Lawler.

