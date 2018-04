La WWE funciona bajo una planeación minuciosa, pero es Vince McMahon quien tiene la última palabra. Tal es su poder que tiene la potestad de cambiar cosas a último minuto, incluso cuando se trata de WrestleMania 34.



A pesar de que Vince McMahon toma las decisiones para el bienestar de la WWE, no necesariamente funciona para sus trabajadores. Roman Reigns , en WrestleMania 34, es un gran ejemplo de ello.



Según el portal Wrestling News, Roman Reigns tenía planeado llevarse el título de la WWE. La lejanía y poco interés de Brock Lesnar fueron las principales razones de su victoria en WrestleMania 34, pero Vince McMahon estaba en desacuerdo.



El jefe de la WWE sabe que su público no le tiene mucha simpatía, por lo que prefirió que Roman Reigns no se corone campeón esa noche. Sin embargo, esto no significa que el cambio de cinturón no se dará.



Vince McMahon planea hacerlo en las próximas semanas. Aún no se sabe si es que lo hará en el Greatest Royal Rumble, el próximo 27 de abril, pero sin duda Roman Reigns será el próximo cmapeón de la WWE.