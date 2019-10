Roman Reigns tras Hell in a Cell: "Me encantó haber hecho equipo con alguien como Daniel Bryan" [VIDEO]

Luego de que Roman Reigns y Daniel Bryan vencieran a Erick Rowan y Luke Harper en el evento Hell in a Cell , el 'Perro Mayor' fue entrevistado en backstage. Allí habló sobre el hecho de haber formado equipo con el pequeño barbudo y sobre el abrazo que se dieron al final del combate.



"Fue algo gracioso porque cuando estaba acercándose pensé que iba a golpearme, pero no fue así, realmente quería darme un abrazo sincero. Además, eso me trajo recuerdos como la rivalidad que The Shield tuvo con Team Hell No! (Bryan y Kane) en 2012. Abrazarnos me ha hecho recordar lo rápido que pasa el tiempo", dijo Roman.



El 'Perro Mayor' también se refirió a la oportunidad que tuvo de formar equipo con Daniel Bryan. "Que me haya ayudado a enfrentar a Rowan habla mucho del tipo de persona que es. Al final, solo quería abrazar a su hermano. Ha sido un gran momento y estoy contento de que hayamos podido ganar. Me encantó trabajar con él", agregó



Roman Reigns también contó que sufrió una leve lesión en la rodilla, pero "no es nada serio". "Voy a descansar un poco y estaré listo para el show que presentará SmackDown este viernes en Las Vegas", concluyó.



Las declaraciones de Roman Reigns. (Foto y video: WWE)

