¡Sin piedad! Roman Reigns no le creyó a Daniel Bryan y lo recibió en el ring con una potente lanza [VIDEO]

El WWE SmackDown de Lusiana terminó con Daniel Bryan sufriendo una poderosa lanza de Roman Reigns. Y es que el 'Perro mayor' por fin averiguó quién lo había estado atacando: se trataba de Rowan, el compañero de Bryan.

Roman salió al escenario para hablar sobre los últimos incidentes, cuando Daniel Bryan y Rowan salieron en la pantalla. La dupla volvió a asegurar que ellos no han atacado a Roman y que la semana pasada le había mostrado al verdadero culpable, por lo que solicitaron las disculpas del exmiembro de The Shield.



Sin embargo, el 'Perro mayor' les mostró un video en donde se veía a Rowan detrás de los ataques. Bryan se amargó y le dio seis bofetadas a su compañero. Luego, tomó el micrófono y salió al escenario.

"No sabía nada. Rowan me ha engañado. Él me ha mentido y me ha traicionado. Yo no sabía. Él me ha mentido todo este tiempo", gritaba Bryan mientras se dirigía al ring y cuando subió fue recibido por la lanza de Reigns.



Así fue la lanza que Roman Reigns le aplicó a Daniel Bryan. (WWE)

