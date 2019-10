Roman Reigns: "Tampoco me gustó el final de Hell in a Cell, pero eso no es motivo para insultar a Seth y Bray"

No es secreto que la pelea estelar del evento Hell in a Cell no fue del agrado de muchos fanáticos. Sin embargo, uno de los protagonistas de ese combate, Seth Rollins, salió a defender lo sucedido. Y, ahora, Roman Reigns también ha declarado sobre el tema.

En una entrevista con Forbes, el 'Perro Mayor' señaló que a él tampoco le gustó cómo terminó la lucha en la Celda Infernal entre el 'Arquitecto' y 'The Fiend' Bray Wyatt, pero que eso no es motivo para que el universo de la WWE insulte a las dos superestrellas.

"Uno es libre de expresar su opinión, pero hay que hacerlo con respeto. Respeto por los luchadores que han salido dispuestos a matarse por entretenernos a todos. A mí tampoco me gustó el final de Hell in a Cell, pero no iba a ponerme a insultar a un par de chicos que recibieron múltiples golpes en la cabeza", dijo Roman en declaraciones difundidas por el portal Solo Wrestling.



"Bray Wyatt puso su salud en juego para entretener a los aficionados. Te soy sincero: no me gustó que se pusiera en riesgo, pero respeto su esfuerzo y su voluntad de hacer lo que él considera que era necesario. Así que les pido, por favor, que muestren un poco de respeto", concluyó.

