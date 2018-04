Roman Reigns no tiene tiempo para vacaciones. Todas las semanas participa en el Raw, eventos en vivo y en todos los show PPV. La WWE confía en él para vender boletos, lo que le valdría para ser el nuevo campeón. Sin embargo, habría pecado al revelar esa información a solo días de WrestleMania 34.



El New York Post entrevistó a Roman Reigns previo a su pelea por el título de la WWE en WrestleMania 34, el próximo domingo. Ahí, habló lo importantes es tener un campeón a tiempo completo.



"Cada vez que tienes un campeón a tiempo completo, que pelea en cada house show, y que aparece siempre que está programado, los números mejoran. Es así. Lo he visto antes, en la gira que tuvimos después de que venciera a Triple H en WrestleMania 32. Los números no mienten y esta vez no va a ser diferente", señaló.



Así, dejó entrever que Brock Lesnar no retendría el título de la WWE. Actualmente, el luchador está buscando nuevas oportunidades en la UFC y, teniendo en cuenta cómo ha llevado su carrera en los últimos meses, no tendría muchas apariciones.



Roman Reigns peleará por tercera vez en WrestleMania por el título de la WWE. Será la segunda ante Brock Lesnar, luego de que Seth Rollins le quitara la oportunidad en el 2015 al canjear el maletín de Money in The Bank.