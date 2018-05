Cuando ingresó a WWE , Ronda Rousey tuvo en mente un solo objetivo, estar en WrestleMania 34. Luego de su impresionante debut, 'Rowdy' se trazó otra meta, el título femenino de la empresa, la cual está próxima a cumplir.

Y es que Nia Jax ofreció defender su título femenino de RAW ante Ronda Rousey en Money in the Bank 2018 . Un reto que salió de improviso, pero que 'Rowdy' no dudó en aceptar. El anuncio tuvo lugar en una presentación de WWE en Nueva York.

Con ello, Ronda Rousey luchará por segunda vez en WWE , la primera por un título desde su llegada hace menos de cinco meses. Por su parte, Nia Jax tendrá una nueva defensa del cetro femenino de RAW. Anteriormente, lo hizo ante Alexa Bliss.

Recordemos que el debut de Ronda Rousey en WWE se dio en WrestleMania 34 en un combate mixto. 'Rowdy' hizo equipo con Kurt Angle y derrotaron a Triple H y Stephanie McMahon. Una pelea que para muchos expertos fue la mejor de la velada.

Cabe señalar que Money in the Bank se realizará en Rosemont en Chicago. Y hasta el momento ya hay cuatro luchas confirmadas para el pay-per-view de WWE .