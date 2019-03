Ronda Rousey estalló: "La lucha libre es falsa y nadie en WWE puede tocarme"

De un momento a otro, los fanáticos de WWE dejaron de alentar a Ronda Rousey. Las palmas se convirtieron en abucheos, hecho que la campeona no soportó y terminó 'explotando' en el último RAW previo a Fastlane 2019.

Ronda Rousey tomó el micrófono y dejó en claro que no le importará más lo que piense el fanático. Acto seguido, atacó sin piedad a Becky Lynch; sin embargo, no fue lo único que dijo tras 'revelarse' al universo de WWE.

Mediante un video subido a su cuenta de YouTube, Ronda Rousey soltó duras frases que guardan relación a su estancia en WWE. "Simplemente estoy cansada de estar aquí para entretener a la gente. No voy a recibir más instrucciones, notas u órdenes, y cada vez que salga al ring, haré lo que sea que quiera hacer", dijo.



"Lo que dije en RAW no fue una promo, me dieron otras cosas para decir y no las dije. No soy un personaje. La lucha libre es falsa, no es real. Ninguna de esas superestrellas puede tocarme", sentenció Ronda Rousey.

