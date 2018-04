Los luchadores de la WWE no dejan nada al azar en WrestleMania. La edición 34 no fue excusa y las estrellas revelaron impresionantes atuendos en el ring.



Uno de los favoritos fue el que usó Charlotte Flair. Casi bañada en oro, la entonces campeona de la WWE usó brillos que deslumbraron a sus seguidores.



Sin embargo, no fue la única. Entra a nuestra galería y conoce todos los atuendos que llamaron la atención el pasado domingo, en la noche más importante del año para la WWE.