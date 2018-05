En menos de cinco meses, Ronda Rousey cumplió su objetivo principal en WWE ; es decir, tener la oportunidad de pelear por el título femenino. Aunque muchas veces dijo que no lo merecía aún, lo cierto es que Nia Jax la escogió como su retadora.

Y en el WWE RAW de Nueva York, la pelea para Money in the Bank se hizo oficial. Con Stephanie McMahon de mediadora, Ronda Rousey y Nia Jax se sentaron en el ring para firmar el contrato para el próximo evento.

Eso sí, Stephanie McMahon aprovechó la oportunidad para provocar a las dos superestrellas en el WWE RAW. Primero, la 'Jefa' criticó a Ronda Rousey y luego hizo lo propio con Nia Jax . Con los ánimos caldeados, ambas firmaron el acuerdo.

Al final, McMahon cumplió su cometido, pues Ronda Rousey y Nia Jax se amenazaron de cara a Money in the Bank . "Quiero demostrar que sí puedo vencerte, te elegí para que vean que eres como una luchadora normal, nada especial" , dijo la campeona.

Por su parte, Ronda Rousey no se quedó callada y amenazó con vencerla en Money in the Bank. "Voy a quitarte el título femenino de WWE y voy a romperte el brazo" , sostuvo 'Rowdy'.