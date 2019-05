¿Se rebelaron? Varios luchadores de WWE no irán al Super ShowDown de Arabia Saudita

El próximo evento de WWE en Arabia Saudita, el Super Show Down, está a puertas de realizarse (el 7 de junio en Yeda) y todo indica que cuatro superestrellas no estarán presentes. Se trata de Sami Zayn, Aleister Black, Kevin Owens y Daniel Bryan.

En el último boletín Wrestling Observer, el periodista Dave Meltzer explicó la razón de la ausencia de estos luchadores. " Zayn no irá, al igual que en el primer evento -en el segundo estaba lesionado- debido a sus raíces sirias. Y ya sabemos que los saudíes odian a los sirios", informó Meltzer.



En cuanto a Owens, el periodista señaló: "Fuentes de la compañía nos han dicho que su familia le pidió que no fuera. Otros dicen que su ausencia tiene que ver con su amigo Sami Zayn, quien no tiene permitido asistir. Nos dijeron que Owens pidió ser retirado del show y que no le preguntaron por qué, solo lo sacaron y le dijeron que no había problema".

Sobre Aleister Black aún no está claro el motivo. Pero Meltzer indicó que la decisión de dejarlo fuera no fue a solicitud del luchador. "Tiene que ver con sus tatuajes, que son religiosos. No queda claro si los saudíes pidieron a la WWE que no lo llevarán o si la empresa tomó la decisión pensando que los tatuajes puedan ofender al país árabe".



Y es que en 2017, en una entrevista con The Daily Star, Aleister explicó el significado del tatuaje que tiene en su espalda. "Es Lilith y en algunas culturas es la primera mujer que se rebela contra el paraíso. Representa la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo más importante que existe". Y como ya es sabido, en Arabia Saudita las mujeres no gozan de plena libertad, están restringidas al sistema de tutela masculina.

Por último, Daniel Bryan no irá por la mimas razones que esgrimió para ausentarse del segundo evento en tierras árabes. No está de acuerdo con ciertas políticas de ese país que van en contra de lo que él cree.

