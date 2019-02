Lo cuidan: Seth Rollins no pelearía en WWE hasta el mes de abril para llegar bien a WrestleMania 35

La semana pasada Seth Rollins no apareció en el Monday Night Raw. Medios especializados publicaron que tendría una lesión y luego el propio Vince McMahon lo confirmó, durante la rueda de prensa sobre la situación financiera del último trimestre de la WWE.

Sin embargo, el 'Jefe', no dio detalles al respecto. Pero quien sí dio más información fue el medio Wrestling Inc, que aseguró que el arquitecto ha sido retirado de todos los 'eventos en vivo' (house show o live event) hasta el mes de abril.



Tras esta noticia, Dave Meltzer, editor del Wrestling Observer Newsletter (WON), brindó más detalles: "Seth Rollins tiene un problema en su espalda, así que lo van a poner a descansar. Me dijeron que su lesión no es grave y sí llegaría a WrestleMania 35. Pero en el próximo evento es muy probable que no esté".

Lo que los fanáticos y la empresa esperan es que Rollins aparezca en los programas de televisión para promocionar la pelea que tendrá contra Brock Lesnar en WrestleMania 35. El combate será por el título universal.